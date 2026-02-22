قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

منجمة إسرائيلية: نعيش أخطر الأيام على إسرائيل بسبب التوتر مع إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قالت المنجمة  الإسرائيلية، بينينا كاتز إن إسرائيل مقبلة على فترة دقيقة وسط تصاعد التوترات مع إيران، موضحة أن نهاية شهر فبراير وبداية مارس تحمل أياماً درامية ومليئة بالمخاطر الأمنية والسياسية على إسرائيل، مع احتمال وقوع أحداث طبيعية متطرفة. 

وأوضحت كاتز أن تأثير مربع أورانوس مع كوكب المريخ يُنبئ بعدم الاستقرار في الحكومة والإمكانات المتزايدة لاحتجاجات واسعة النطاق.


وربطت بينينا كاتز هذا التأثير الفلكي بكسوف الشمس الذي وقع في 17 فبراير، مؤكدة أن تأثيراته ستستمر حتى بداية أبريل، بما يشمل اضطرابات جوية وزلازل محتملة.

 من جهة أخرى، أشار خبير أمريكي في الأمن القومي إلى أن حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يشير إلى استعدادات محتملة لشن هجوم عسكري على إيران، حيث تمركز نحو 40 إلى 50% من القوة الجوية الأمريكية في المنطقة، في خطوة غير مسبوقة لمواجهة محتملة.

إسرائيل إيران وسط تصاعد التوترات المنجمة الإسرائيلية التأثير الفلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

ايران

ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر

الدكتور أحمد عصام فرحات

قوة النية في ميزان الحسنات والسيئات .. تفسير الدكتور أحمد عصام فرحات

أرشيفية

أخبار توك شو|استقرار الذهب والطقس .. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

