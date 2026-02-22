قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشرعون أوروبيون يطلبون تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
إيران تعرض خفض برنامجها النووي مقابل اتفاق مؤقت مع واشنطن

فرناس حفظي

عرضت إيران خفض برنامجها النووي مقابل اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على حقوقها في موارد اليورانيوم والنفط والمعادن.

كما أكد مسؤول إيراني رفيع أن المحادثات غير المباشرة مع واشنطن لم تنهار رسميا، وأن جولة جديدة ستُعقد مطلع مارس المقبل، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، رغم ذلك، لا يزال الخلاف قائما حول نطاق رفع العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي، مع إصرار إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية.

وأشار المسؤول إلى أن إيران عرضت على الولايات المتحدة فرصة الاستثمار في قطاع النفط لديها، لتصبح شريكًا تجاريًا دون التخلي عن سيطرتها على الموارد الوطنية.


وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع تحركات حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في البحر المتوسط، بينما يؤكد قائد القوات البرية الإيرانية أن جميع تحركات العدو تُراقب على مدار الساعة لضمان الردع الكامل.


وفي طهران، عُقدت مظاهرات مؤيدة للنظام وأُحرق خلالها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تواصلت احتجاجات طلابية ضد السلطات، ما يعكس الانقسام الاجتماعي والسياسي داخل البلاد في ظل التوترات الدولية.

