مسؤول سابق في الـCIA يؤكد: ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالهجوم على إيران

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن جون كيرياكو المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ بالفعل قراراً نهائياً بشن هجوم على إيران غداً أو الثلاثاء المقبل، رغم إنذار رسمي منح لطهران مدة عشرة أيام.



وفي مقابلة مع بودكاست جوليان دوري ، أكد كيرياكو أن الضربة تهدف لمفاجأة الإيرانيين، وتتضمن مطالب واشنطن بوقف برنامج الصواريخ الباليستية، وإيقاف تخصيب اليورانيوم، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله والحوثيون.

الانقسامات داخل دائرة كبار قادة الإدارة



وأشار كيرياكو إلى الانقسامات داخل دائرة كبار قادة الإدارة، حيث يعارض الهجوم نائب الرئيس ج. د. فانس ومديرة المخابرات تولسي غابارد، بينما يؤيده وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هاسيغاوا وهيئة الأركان المشتركة.



وأضاف أن ترامب أعاد تشكيل قيادة هيئة الأركان خلال العام الماضي، مروّجاً للضباط الموالين له سياسياً، ما مهد الطريق لتنفيذ العملية دون معارضة من التسلسل الهرمي العسكري.



تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه عمليات حشد عسكري أميركية واسعة في الشرق الأوسط، تشمل حاملات طائرات وطائرات مقاتلة، استعداداً لأي مواجهة محتملة، وسط تحذيرات من أن فشل إيران في الالتزام بالمطالب الأميركية قد يؤدي إلى ضربات محدودة.



كما أثار المحاور احتمال أن يكون توقيت الهجوم المخطط له مرتبطاً بمحاولة صرف الأنظار عن الفضائح الداخلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة نشر وثائق تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة.

من جانب آخر، حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أي هجوم عسكري محتمل على إيران سيكون أكثر تعقيداً وكلفة من العملية الأمريكية في فنزويلا، في ظل تصاعد التوترات وحشد واشنطن قواتها في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات متعددة تجاه طهران، غير أن خبراء يرون أن المسار العسكري لن يكون “سريعاً أو نظيفاً”، بل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع ممتد.

ونقلت عن علي واعظ من “المجموعة الدولية للأزمات” قوله إنه لا يوجد خيار عسكري منخفض المخاطر في الحالة الإيرانية، محذراً من احتمال سقوط قتلى أميركيين، وهو ما يضع حسابات سياسية معقدة أمام الإدارة، خصوصاً في عام انتخابي.

استهداف القواعد الأمريكية

وبينت الصحيفة أن إيران تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في المنطقة، إلى جانب قدرات متقدمة في الطائرات المسيّرة والأسلحة المضادة للسفن، ما يمنحها القدرة على استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في نطاق واسع.



كما لفتت سنام فاكيلي من مركز تشاتام هاوس إلى أن طهران تعتمد استراتيجية “التصعيد المتعدد الساحات”، عبر شبكة حلفائها الإقليميين، وبينهم حزب الله، ما قد يوسع دائرة المواجهة ويزيد كلفتها.



وخلص التقرير إلى أن المشهد الإيراني يختلف جذرياً عن فنزويلا، حيث أُلقي القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في عملية خاطفة، مؤكداً أن بنية النظام في طهران، بقيادة المرشد علي خامنئي، تجعل أي محاولة مماثلة أكثر تعقيداً ومحفوفة بالمخاطر.

وفي السياق ذاته ، أكد توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراته بشكل فردي، مشيرًا إلى أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران لا تزال غير محسومة، وسط تباين الآراء داخل الدوائر السياسية في واشنطن.