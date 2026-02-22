حضور قوي.. إشادات واسعة بأداء درة في على كلاي و إثبات نسب

تواصل النجمة درة تصدر مشهد دراما رمضان 2026 بأداء استثنائي في مسلسلين متزامنين، لتؤكد أنها واحدة من أبرز نجمات الموسم الحالي، بعدما استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا ثابتًا في صدارة التفاعل الجماهيري والنقدي معًا.

في مسلسل «على كلاي»، تقدم دُرّة شخصية ميادة الديناري، سيدة شعبية جميلة، قوية الحضور، سليطة اللسان، لا تعرف الاستسلام، وتعيش حالة صراع دائم في علاقتها بزوجها الذي يجسده أحمد العوضي.

شخصية ميادة ليست مجرد زوجة تقليدية، بل امرأة تحب السيطرة وتفرض رأيها، وتدخل في مواجهات حادة تعكس طبيعة علاقتها المتوترة والمليئة بالتحديات.

وتمكنت دُرّة من تقديم تركيبة إنسانية معقدة للشخصية، جمعت فيها بين الجبروت الظاهر والانكسار الخفي، وبين القوة في المواجهة والضعف في لحظات الصمت، ما منح الدور مصداقية وواقعية لافتة.

وأشاد المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما وصفوه بـ«جبروت ميادة»، مؤكدين أن دُرّة قدمت أداءً مبهرًا في مشاهد الانفعال والمواجهة، وسيطرت على إيقاع الأحداث بحضور طاغٍ وكاريزما واضحة جعلت الشخصية حديث الجمهور منذ الحلقات الأولى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، ويُعرض على قناة ON ومنصة WATCHIT.

وتدور أحداثه في إطار درامي من 30 حلقة حول ملاكم يسعى لإثبات نفسه، قبل أن تتحول معاركه الرياضية إلى صراعات إنسانية واجتماعية معقدة.

وفي الوقت نفسه، تتألق دُرّة في مسلسل «إثبات نسب»، حيث تجسد شخصية «نوال»، الأم التي تجد نفسها فجأة في قلب صراع عائلي ومالي معقد بعد أن يصبح طفلها محور معركة شرسة بين العائلة والسلطة. وقد استطاعت أن تقدم أداءً مختلفًا تمامًا عن «ميادة»، معتمدة على هدوء داخلي وانفعالات مكتومة عكست حجم الألم والصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية.

المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، ويُعرض على قناة النهار.

وأشاد النقاد ورواد مواقع التواصل بقدرتها على إدارة حضورها في عملين يُعرضان بالتزامن، مؤكدين أن دُرّة استطاعت أن تمنح كل شخصية ملامحها الخاصة، وتخلق فارقًا واضحًا بين «ميادة» و«نوال» من حيث الإحساس والإيقاع الداخلي وطبيعة الصراع، ما يجعل أدائها علامة فارقة هذا الموسم.

بهذا الحضور المتوازي، تكرّس دُرّة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما الرمضانية لعام 2026، بعد نجاحها في تقديم أداء احترافي يجمع بين القوة والعمق الإنساني والسيطرة على التفاصيل، ليظل اسمها حاضرًا بقوة في صدارة المشهد، ومثالًا على الاختيار الفني الذكي والحضور المؤثر على الشاشة.