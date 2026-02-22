قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو الليثي يجبر بخاطر فتاة ويهديها سماعة اذن خارجية للقوقعة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم الأحد من البرنامج في شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من نجلاء فتحي (محتاجة لبنتها سماعة أذن خارجية للقوقعة بتكلفة 170 ألف جنيه).

وقالت نجلاء ان لديها  45 سنة، متزوجة ، وزوجها لديه إعاقة في رجله ومش بيشتغل، ومعندهاش أي معاش شهري، وعايشة في شقة إيجار بيدفعوا 1750 جنيه شهريًا.

وأضافت ان ابنتها لديها 19 سنة، وهي صغيرة كانت فاقدة حاسة السمع، وعملت عملية زرع قوقعة. ومن فترة عملت حادثة، وسماعة الأذن الخارجية للقوقعة باظت. حاولوا يصلحوها لكن مبتتصلحش.

سألوا على السماعة الأذن للقوقعة وجدوا تكلفتها 170 ألف جنيه. البنت خلصت الدبلوم، ونفسها تكمل تعليمها وتدخل المعهد، ومش بتعرف تخرج لوحدها لأنها مش بتسمع حاجة.

برنامج أبواب الخير

وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

 كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

 فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

عمرو الليثي برنامج أبواب الخير الإعلامي عمرو الليثي شهر رمضان

