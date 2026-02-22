مشرعون أوروبيون يطلبون تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا

دعا مشرع أوروبي بارز اليوم الأحد، إلى تأجيل التصويت المرتقب على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "المعطيات القانونية والسياسية التي بني عليها الاتفاق لم تعد قائمة".

وقال رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، النائب الألماني بيرند لانج، إن "التقلبات الأخيرة في السياسة الجمركية الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين تجعل من الصعب المضي قدماً في التصويت كما كان مخططاً له هذا الأسبوع".

ارتباك بعد قرارات أمريكية متسارعة

جاءت الدعوة عقب قرار مفاجئ من المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حزمة رسوم جمركية كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تعلن الإدارة لاحقاً عن رسوم انتقالية بنسبة 10% تم تعديلها خلال 24 ساعة إلى 15% على عدد من الواردات، ما أثار تساؤلات في بروكسل حول استقرار الإطار القانوني للتفاهمات التجارية.

وكتب لانج في منشور على منصة "إكس": "نشهد فوضى جمركية غير مسبوقة من الجانب الأمريكي. الشركاء الأوروبيون بحاجة إلى وضوح قانوني وضمانات مستقرة قبل الالتزام بأي اتفاق طويل الأمد".

اتفاق يوليو في مهب الريح

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في يوليو الماضي إلى اتفاق مبدئي لتفادي حرب تجارية، ينص على خفض تدريجي للرسوم الأوروبية على عدد كبير من السلع الأمريكية، مقابل تثبيت الرسوم الأمريكية على معظم صادرات الاتحاد عند 15%.

غير أن تنفيذ الشق الأوروبي من الاتفاق يتطلب موافقة حكومات الدول الأعضاء إلى جانب تصويت أغلبية في البرلمان الأوروبي، وهو ما أصبح الآن محل شك بعد التطورات الأخيرة.

دعم سياسي للتأجيل

من جهته، أعلن حزب الخضر الأوروبي تأييده لتعليق التصويت مؤقتاً، معتبراً أن "الضبابية السياسية في واشنطن لا توفر بيئة مواتية لاتفاق مستدام".

وكان البرلمان قد جمد مناقشات الاتفاق الشهر الماضي على خلفية توترات سياسية بين الجانبين، قبل أن يُعاد إدراجه على جدول أعمال جلسات أواخر فبراير. إلا أن دعوات التأجيل الحالية قد تؤدي إلى إعادة فتح باب التفاوض أو إدخال تعديلات إضافية على بنوده.