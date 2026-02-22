برلماني: تصريحات السفير الأمريكي تجاوز خطير واعتداء على الشرعية الدولية

أدان النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، مؤكدًا أنها تُمثل تجاوزًا خطيرًا وخروجًا سافرًا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد “سليمان”، في بيان، على أن البيان المصري جاء حاسمًا وواضحًا، ليؤكد رفض القاهرة القاطع لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض واقع جديد بالقوة أو عبر التصريحات الأحادية، معتبرًا أن هذه الطروحات تُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة واستخفافًا بالشرعية الدولية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر لن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتجاوز حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرًا إلى أن أي حديث عن أحقية مزعومة خارج إطار قرارات الأمم المتحدة هو اعتداء سياسي مرفوض ومقامرة بأمن الشرق الأوسط بأكمله.

وشدد على أن الموقف المصري ثابت لا يتغير: لا سيادة لمحتل على أرض عربية، ولا سلام دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.