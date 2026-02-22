تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الأسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بييرو هينكابي – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيبيرتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

المواجهة تحظى بأهمية كبيرة، حيث يسعى آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات التي عطلت مسيرته، بينما يتطلع توتنهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة حصريًا عبر شبكة beIN SPORTS، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.