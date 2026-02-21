مرحلة حاسمة للزمالك قبل التتويج بالدوري.. ماذا ينتظر الفارس الأبيض؟

يستعد نادي الزمالك لخوض مرحلة حاسمة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تفصله أربع مواجهات قوية فقط عن الانتقال إلى مرحلة التتويج، وسط منافسة محتدمة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الفريق الأبيض هذه المرحلة بشعار واضح: لا مجال لفقدان النقاط، فكل مباراة من المباريات المتبقية تحمل أهمية كبيرة في تحديد موقعه قبل انطلاق المرحلة النهائية من المنافسة، خاصة في ظل الصراع القوي مع فرق المقدمة.

يذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات على التوالي بالدوري المصري تحت قيادة مدربه معتمد جمال، آخرها المباراة الماضية أمام نادي حرس الحدود.

مباراة الزمالك وحرس الحدود

استعاد الزمالك وصافة جدول الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح أحمد فتوح التسجيل للزمالك فى الدقيقة 84 قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الثاني فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهم أمام حرس الحدود.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين فقط حتى الآن، ما يجعله في موقع يسمح له بالمنافسة بقوة على اللقب، بشرط الحفاظ على نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة.

مباريات الزمالك المقبلة

تتمثل أبرز التحديات التي تنتظر الفريق في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي تُعد من أصعب اختبارات المرحلة الحالية، نظرًا لقوة المنافس وطموحه أيضًا في اقتحام القمة.

قبل الوصول إلى هذه المواجهة المنتظرة، يخوض الزمالك سلسلة من المباريات المهمة، تبدأ بمواجهة فريق زد يوم 24 فبراير، ثم اللقاء المرتقب أمام بيراميدز في الأول من مارس، يليه لقاء الاتحاد السكندري يوم 6 مارس، قبل أن يختتم هذه المرحلة بمواجهة إنبي في 11 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه المباريات في توقيت حساس، حيث يسعى الفريق إلى دخول مرحلة الحسم بأفضل وضع ممكن من حيث النقاط والترتيب، خاصة أن المنافسة لا تقتصر على بيراميدز فقط، بل تشمل أيضًا أندية أخرى تطمح للبقاء في دائرة الصراع على اللقب.

وبين طموحات التتويج وضغوط المنافسة، تبدو المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة أن أي تعثر قد ينعكس مباشرة على فرصه في التقدم نحو القمة.

لذلك يخوض الزمالك مبارياته القادمة بعقلية المباريات النهائية، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: العبور إلى مرحلة التتويج بأكبر قدر ممكن من النقاط، تمهيدًا لمواصلة الصراع حتى اللحظة الأخيرة على لقب الدوري.