كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن عقد اللاعب حسام عبد المجيد مع القلعة البيضاء.

حسام عبد المجيد

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسام عبد المجيد يرحب بتمديد عقده مع الزمالك وقد نسمع قريبا بتوقيع العقود بشكل رسمي".

وكان قد قال الإعلامي سيف زاهر، إن المقارنة بين اللاعبين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم تميل في الفترات الأخيرة لصالح الأخير، مشيرًا إلى أنه الأفضل حاليًا، وحسام عبد المجيد “قادم بقوة وفي الطريق”.

وعلق سيف زاهر، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار”، المذاع على شاشة “النهار”، على المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي، موضحًا أنها منافسة “ضرب نار”، وأن الثنائي في مستوى متقارب خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير يقدم مردودًا أفضل في الوقت الراهن، إلا أن الشناوي يظل رقم واحد.

وتحدث سيف زاهر عن الأوضاع داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن مجلس الإدارة سيكمل مسيرته، وَرَدَّ على سؤال بشأن أرض الزمالك، قال: “العلم عند الله”.

وشدد على أنه لا إجابة حاسمة له على سؤال: “من أنجح رئيس نادي في تاريخ الأهلي؟”، مؤكدًا أن جميع الرؤساء أضافوا للنادي بشكل كبير، وأن التاريخ سيتذكر كل من تولى المسؤولية.

ولفت سيف زاهر إلى أنه لا يمكن إجراء مقارنات مباشرة مع صالح سليم، موضحًا أن كل رئيس جاء في فترته وحقق نجاحات كبيرة.