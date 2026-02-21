قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصدر في الأهلي: يوسف بلعمري اكتسب ثقة ييس توروب

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب يوسف بلعمري نجم الأهلي الفترة المقبلة.

يوسف بلعمري 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: يوسف بلعمري اكتسب ثقة ييس توروب وسيشارك أساسياً في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وكان قد كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، رأيه في اللاعب يوسف بلعمري، مؤكدًا أنه إضافة قوية لفريق الأهلي على المستويين الهجومي والدفاعي.

وقال طارق السيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إن بلعمري يمتلك خبرة وكفاءة تؤهله للمساهمة بشكل واضح في تعزيز مستوى الأهلي، مشددًا على أنه لاعب كبير قادر على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

وفي الوقت نفسه، انتقد طارق السيد اللاعب الأنجولي نيلسن كامويش، مؤكدًا أن مستواه ضعيف ولا يمتلك أي معرفة حقيقية بكرة القدم، ومهاجم «على الله».

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

جامعة سوهاج

توسيع شبكة علاقات جامعة سوهاج دوليا.. وفد ووسونج الكورية يتفقد كليات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا لبدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

أسطوانات البوتاجاز

محافظ أسوان يوجه بالاستمرار فى توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين منها

بالصور

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

