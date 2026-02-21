قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بالوزارة، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وخاصة مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة دعاء أباظة مديرة الإدارة، حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتور أبو الفتوح حسيب، والدكتور أحمد كمال، والدكتور أحمد إبراهيم مفتشي العلاج الحر، وبالتنسيق مع مركز ومدينة الزقازيق، والإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وقوة من رجال الشرطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة أسفرت عن ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بمركز ومدينة الزقازيق، ويزاول نشاطه بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، وكذلك موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان طبقاً للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، هذا بالإضافة إلى أن المركز ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية أو أي إجراءات لمكافحة العدوى، ومخالف لقانون البيئة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المركز المخالف يعمل دون أي إشراف طبي متخصص، ويدار بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، فضلاً عن عدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، مما يمثل خطورة بالغة على المرضى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن المركز المكون من دور أرضي عبارة عن ساحة بدون تقسيم غرف، بالإضافة إلى بدروم، كان بداخله ٢١ حالة، بالإضافة إلى المشرفين عن المكان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز المخالف، وتشميعه بالكامل، على أن يتم علاج المرضى بإحدى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم تحرير المحضر اللازم برقم ٤٢٢٢ جنح مركز الزقازيق لعام ٢٠٢٦ بقسم شرطة الزقازيق، لافتاً أن العلاج الحر بالمديرية مستمر في الحملات المكثفة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتورة دعاء أباظة مديرة إدارة العلاج الحر، ولرئاسة مركز الزقازيق، ولجميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية، وفرع هيئة الدواء بالشرقية، وللإدارة الصحية بالزقازيق، ولرجال الشرطة، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة وزير الصحة والسكان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

توسيع شبكة علاقات جامعة سوهاج دوليا.. وفد ووسونج الكورية يتفقد كليات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا لبدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

أسطوانات البوتاجاز

محافظ أسوان يوجه بالاستمرار فى توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين منها

بالصور

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد