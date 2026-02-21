حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في رصد وحل كافه المشكلات التي تؤرق حياة المواطن الشرقاوي ،مؤكدا أن الجميع يبذل قصارى جهده لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بضرورة تكثيف الحملات اليومية لإلزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلاً عن التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين مؤكداً التنسيق المستمر مع إدارة مرور الشرقية لتحقيق الانضباط بالشوارع وراحه المواطن.

وفي سياق متصل قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة و المخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم و أسفرت تلك الحملات عن التحفظ على عدد من المركبات بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.