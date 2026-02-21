قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في رصد وحل كافه المشكلات التي تؤرق حياة المواطن الشرقاوي ،مؤكدا أن الجميع يبذل قصارى جهده لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بضرورة تكثيف الحملات اليومية لإلزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلاً عن التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين مؤكداً التنسيق المستمر مع إدارة مرور الشرقية لتحقيق الانضباط بالشوارع وراحه المواطن. 

وفي سياق متصل قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة و المخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم و أسفرت تلك الحملات عن التحفظ على عدد من المركبات بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

