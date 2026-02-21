بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على إنتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي هذا الإطار تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة فاقوس حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المنشية الجديدة بتكلفة إجمالية ٧ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١٨٠٠متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ١٠٠% وتركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع المكتبات بتكلفة إجمالية ٤ مليون و١٠٠ الف جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١٧٥٠ متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ٣٠% .

كما تم تركيب بلاط الإنترلوك ما بين شارع الجلاء وشارع الدروس بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١١٠٠ متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ٣٠% ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك في إطار خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.