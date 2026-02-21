قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على إنتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي هذا الإطار تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة فاقوس حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المنشية الجديدة بتكلفة إجمالية ٧ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١٨٠٠متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ١٠٠% وتركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع المكتبات بتكلفة إجمالية ٤ مليون و١٠٠ الف جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١٧٥٠ متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ٣٠% .

كما تم تركيب بلاط الإنترلوك ما بين شارع الجلاء وشارع الدروس  بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيهاً و بإجمالي أطوال وصلت ١١٠٠ متراً وبنسبة تنفيذ وصلت ٣٠% ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٥ /  ٢٠٢٦ وذلك في إطار خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المتابعة الميدانية إنتظام سير الأعمال

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

