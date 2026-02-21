عظِّم كتاب الله.. الأزهر للفتوى يقدم 13 أدبًا في التعامل مع المصحف

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 13 أدبا نتبعها مع كتاب الله القرآن الكريم.

١ـ لا تضع فوق المُصحف شيئًا.

٢ـ لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.

٣ـ لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.

٤ـ لا تضعه على الأرض مباشرة.

٥ـ لا تجعل منه متكأ.

٦ـ لا تصحبه معك إلى الخلاء.

٧ـ لا تكتب فيه مدونات شخصية.

٨ـ حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.

٩ـ احفظه بعيدًا عن الأطفال الصغار.

١٠ـ احفظه في مكانٍ يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة.

١١ـ أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.

١٢ـ إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحًا.

١٣- اجعل لك وردًا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنًا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 57،58].