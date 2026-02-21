مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حالياً، في المعرض السياحي الدوليHung Expo بالعاصمة المجرية بودابست، والمعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism"بالعاصمة الصربية بلجراد.

مصر تفوز بجائزة أفضل تصميم وشريك دائم في معرض hung Expo السياحي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذه المعارض تأتي في إطار الترويج بصورة أكبر للوجهات السياحية المصرية بالسوقين المجري والصربي في ظل الطلب المتزايد منهما على زيارة المقصد المصري وهو ما يعكس اهتمام السائح المجري والصربي بالمقصد السياحي المصري، كما تعد هذه المعارض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة ووكالات السفر لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات الجديدة واطلاعهم على كل جديد بالسوق المصري.

وتقوم الهيئة، حالياً، بتنفيذ عدد من الحملات الترويجية بالسوق المجري للترويج لمصر كمقصد سياحي متنوع يتمتع بالعديد من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح المجري الاستمتاع بها إلى جانب منتج السياحة الشاطئية الذي يعد أحد المنتجات السياحية المفضلة لدى السائح المجري. كما تقوم شركة مصر للطيران بتسيير رحلات طيران مباشرة جديدة بين مدينة القاهرة وبودابست.

ويعد المعرض السياحي الدولي Hung Expo أحد أهم المعارض السياحية المقامة في منطقة شرق أوروبا وخاصة المجر، وقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد فهمي سفير مصر في المجر بحضور وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يضم السيد أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، والأستاذة شيماء بدوي عضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملة بالسوق المجري؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لوضع الخطط المستقبلية لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي إلى المقصد السياحي المصري.

ويتضمن المعرض العديد من الأنشطة والتي من بينها المؤتمرات وورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تبادل المعرفة والرؤى وتعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين بها.

وقد فاز الجناح المصري المشارك بالمعرض بجائزة أفضل تصميم وشريك دائم للمعرض.

وتشارك الهيئة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع، يضم فندقين وشركتين سياحية مصرية، بالإضافة إلى 3 شركات طيران من بينها شركة مصر للطيران.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 30 دولة وعدد 650 عارض بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي وما يقرب من 27000 من المتخصصين بمجال السياحة والسفر لعقد الصفقات السياحية الكبري.

أما المعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism"بالعاصمة الصربية بلجراد؛ فقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد سلامه سليمان سفير مصر لدى صربيا، والسيد وائل براهيم شحاته قنصل مصر العام بصربيا، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم الأستاذة هيام فاروق عضو بالإدارة العامة الاستراتيجية، والسيد عبد الحميد عاطف عضو بالإدارة العامة للترويج السياحي.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة العاملة بالسوق الصربي؛ حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتشارك الهيئة في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع، تم تصميمه على الطراز الفرعوني.

