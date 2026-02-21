تجديد حبس الدهموش المتهم بإنهاء حياة جاره لخلافات على الإيجار بالمحلة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم، السبت، تجديد حبس "م.

ا"، وشهرته “الدهموش”، المتهم بإنهاء حياة جاره، مالك عقار سكني، لخلافات على الإيجار، بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تحرك أمني عاجل

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من إلقاء القبض على "م. ا"، وشهرته “الدهموش”، لإنهائه حياة جاره، مالك عقار سكني، موظف بالمحكمة، بواسطة أداة حادة، بإصابته بالرأس، لخلافات على الإيجار بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة "ا. الحفناوي"، موظف بمجمع محاكم المحلة، عقب وصوله إلى طوارئ مستشفى المحلة جثة هامدة جراء الاعتداء عليه من جاره بمسكنه.

حبس المتهم

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، وتبين هروب الجاني المذكور.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم محمد عمار، مفتش مباحث الفرع، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم المذكور.

خلافات الجيرة

بتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد عيد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من القسم، من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة المستخدمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.