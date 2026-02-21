جون إداورد يطلب الرحيل عن الزمالك.. هاني شكري يكشف التفاصيل

كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الاستقالة التي تقدم بها جون إدوارد المدير الرياضي؛ للرحيل عن منصبه.

وقال هاني شكري، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: “لما الناس اتكلمت عن عقد جون إدوارد مع الزمالك.. قعد معانا وطلب تمزيق العقود والرحيل.. ومجلس الإدارة رفض بالإجماع”.

وأضاف هاني شكري: “كلنا في مجلس الإدارة على علم بكل بنود عقد جون إداورد، وموافقين عليها، ولازم نقول شكرا لجون إدوارد على دوره مع فريق الزمالك، وحُبُّه وعشقه للنادي”.

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

