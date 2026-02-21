اعتذار ووعد.. رسالة مؤثرة من أحمد فتوح لجماهير الزمالك

وجه أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب فوز الفريق الأخير على حرس الحدود بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

أحمد فتوخ

وقال فتوح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أعجز عن أي شكر… وأعجز عن أي كلمات توفي حق أعظم وأخلص جمهور في العالم، أنتم مصدر السعادة، والإلهام، والوفاء، لولا وجودكم ما كنا أحرزنا بطولات في السنين الماضية، ولا كانت انتصاراتنا بهذه القوة والعظمة".

وأضاف: "أنتم الدفعة الحقيقية لنا… حضوركم في كل المباريات، داخل وخارج مصر، أكبر من مجرد تشجيع، أنتم الروح.. أنتم القوة.. أنتم الصمود، وقفتكم دائمًا تثبت أننا الأقوى، لأنكم أنتم اللاعب الأول للفريق".

وواصل لاعب الزمالك: "يا بخت كل لاعب ارتدى تيشيرت الزمالك واتحب منكم.. لأن محبتكم شرف ومكانة لا تُشترى، وبصفتي أحد كباتن الفريق، أعتذر لكم عن الخروج من كأس مصر، كان ينقصنا وجودكم.. نفتقدكم كثيرًا، لأن وجودكم هو العامل الأول والأساسي لقوتنا".

واستكمل فتوح: "صبرتم علينا كثيرًا، ووعدًا من أجل تعبكم وصبركم، سنبذل كل ما عندنا، ولن نبخل بنقطة عرق في كل البطولات القادمة من أجلكم ومن أجل مساندتكم الدائمة، وأنتم لم تبخلوا علينا يومًا بالدعم".

وأوضح: "دائمًا توعدوننا بالمساندة الكاملة، وننتظركم معنا، لأنكم العنصر الأساسي والرئيسي لنا جميعًا، كلنا على قلب رجل واحد… من أجل إعلاء راية نادينا العظيم".

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.