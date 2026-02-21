قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
اعتذار ووعد.. رسالة مؤثرة من أحمد فتوح لجماهير الزمالك

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وجه أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب فوز الفريق الأخير على حرس الحدود بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

وقال فتوح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أعجز عن أي شكر… وأعجز عن أي كلمات توفي حق أعظم وأخلص جمهور في العالم، أنتم مصدر السعادة، والإلهام، والوفاء، لولا وجودكم ما كنا أحرزنا بطولات في السنين الماضية، ولا كانت انتصاراتنا بهذه القوة والعظمة".

وأضاف: "أنتم الدفعة الحقيقية لنا… حضوركم في كل المباريات، داخل وخارج مصر، أكبر من مجرد تشجيع، أنتم الروح.. أنتم القوة.. أنتم الصمود، وقفتكم دائمًا تثبت أننا الأقوى، لأنكم أنتم اللاعب الأول للفريق".

وواصل لاعب الزمالك: "يا بخت كل لاعب ارتدى تيشيرت الزمالك واتحب منكم.. لأن محبتكم شرف ومكانة لا تُشترى، وبصفتي أحد كباتن الفريق، أعتذر لكم عن الخروج من كأس مصر، كان ينقصنا وجودكم.. نفتقدكم كثيرًا، لأن وجودكم هو العامل الأول والأساسي لقوتنا".

واستكمل فتوح: "صبرتم علينا كثيرًا، ووعدًا من أجل تعبكم وصبركم، سنبذل كل ما عندنا، ولن نبخل بنقطة عرق في كل البطولات القادمة من أجلكم ومن أجل مساندتكم الدائمة، وأنتم لم تبخلوا علينا يومًا بالدعم".

وأوضح: "دائمًا توعدوننا بالمساندة الكاملة، وننتظركم معنا، لأنكم العنصر الأساسي والرئيسي لنا جميعًا، كلنا على قلب رجل واحد… من أجل إعلاء راية نادينا العظيم". 

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34  نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة  الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

