تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
كيف تنقذ محرك سيارتك بعد فقدان قوته الحصانية؟

محرك السيارة
محرك السيارة
عزة عاطف

يعتبر محرك الاحتراق الداخلي القلب النابض الذي يحتاج إلى عناية فائقة ليبقى في ذروة عطائه.

ورغم أننا نحب صوت القوة وهدير المحركات، إلا أن الحقيقة المرة هي أن كل محرك -مهما بلغت جودته- يتطلب صيانة دورية صارمة. 

فحتى محركات الديزل الأكثر موثوقية قد تواجه "وفاة مبكرة" إذا أهمل السائق تغيير الزيوت أو المعايرة الدقيقة والفحص الروتيني.

صراع محرك السيارة ضد الزمن والاحتكاك

من الطبيعي أن تفقد المحركات جزءًا من قوتها الحصانية مع مرور السنين وتراكم المسافات؛ فهذه هي ضريبة التشغيل المستمر. 

تخضع المحركات يوميًا لعوامل قاسية تشمل التآكل الطبيعي، والاحتكاك المستمر بين الأجزاء المعدنية، والحرارة الهائلة الناتجة عن كل دورة احتراق. 

تؤدي هذه العوامل مجتمعة في نهاية المطاف إلى ما يسميه الخبراء "نزيف القوة"، حيث تبدأ السيارة بفقدان رشاقتها المعتادة بشكل تدريجي.

جلطات الكربون واختناق التنفس

أول ما يجب عليك فحصه عندما تشعر بكسل في أداء سيارتك هو منظومة التنفس. 

تراكم الأوساخ في فلاتر الهواء أو ترسب الكربون على صمامات السحب يمنع المحرك من الحصول على الأكسجين الكافي للاحتراق المثالي. 

إن المحرك المختنق لن يعطيك القوة التي تنتظرها مهما ضغطت على دواسة الوقود، بل سيتحول إلى استهلاك الوقود بشكل مفرط دون فائدة حقيقية.

الوقود والشرارة: مفتاح استعادة النشاط

في كثير من الأحيان، يكون السبب وراء ضعف الأحصنة بسيطًا ومكلفًا في آن واحد إذا تم تجاهله.

شمعات الاحتراق (البواجي) القديمة أو بخاخات الوقود المسدودة تسبب احتراقًا غير مكتمل، مما يعني ضياع طاقة كيميائية كان من المفترض أن تتحول إلى حركة قوية. 

الفحص الدقيق لهذه الأجزاء واستبدالها في موعدها يضمن لك استرداد جزء كبير من خيولك المفقودة ويعيد للمحرك شبابه الرقمي.

الصيانة الكلية: الدرع الواقي ضد التآكل

بينما لا يمكننا إيقاف قوانين الفيزياء، إلا أن الصيانة الشاملة للمركبة يمكنها تأخير "النهاية الحتمية" للمحرك. 

يقلل استخدام زيوت عالية الجودة وتغييرها بانتظام يقلل من حدة الاحتكاك ويصرف الحرارة بفعالية أكبر. 

إن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، بدءًا من معايرة التوقيت وصولًا إلى فحص ضغط الأسطوانات، هو ما يصنع الفارق بين محرك يعيش طويلًا ومحرك يلفظ أنفاسه الأخيرة في وقت مبكر.

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
لوتس سينا
تعفن إطارات السيارات
بيجو 406
