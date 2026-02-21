محافظ سوهاج يستقبل أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة لتقديم التهنئة

استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لسوهاج، بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية للاستقرار ودفع جهود التنمية، وأن سوهاج ستظل نموذجًا للتلاحم الوطني بين جميع أطياف المجتمع.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب أصحاب النيافة عن خالص تهانيهم وتمنياتهم للمحافظ بالتوفيق، مؤكدين دعمهم الكامل لكل ما من شأنه خدمة أبناء المحافظة وتعزيز مسيرة العمل الوطني.