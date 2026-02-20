قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يطمئن على حالات التسمم ويوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائع البوظة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الحالات التي تم استقبالها بـ مستشفى جرجا العام، من أهالي قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة، إثر الاشتباه في إصابتهم بحالات تسمم، حيث بلغ عدد الحالات 61 حالة.

رافق المحافظ خلال الزيارة كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا.

محافظة سوهاج

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وموجهًا باستمرار المتابعة حتى تماثلهم للشفاء.

كما وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أحد الباعة مصدر مشروب “البوظة”، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الصحي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظ سوهاج الجديد محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

أحمد عصام فرحات

نحن نؤمن بالله.. فالله يؤمن بمن؟.. الشيخ أحمد عصام فرحات يجيب| فيديو

أم على

المكونات في كل بيت.. تعالى شوف طريقة عمل أم على

دينا أبو الخير

اصطحاب الأطفال للمسجد في التراويح.. دينا أبو الخير هتقولك الحكم

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد