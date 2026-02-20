الصراع مشتعل .. ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم الجمعة

تختتم اليوم مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري حيث تقام 4 مباريات حاسمة أبرزها مباراة الزمالك وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز

ويتصد عدي الدباغ نجم الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتي الآن

ويواجه الإسماعيلي وادي دجلة وغزل المحلة مع زد.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- عدي الدباغ، الزمالك، 7 أهداف.

2- ناصر ماهر، بيراميدز، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 6 أهداف.

2- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

2- صلاح محسن، المصري، 6 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 5 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 5 أهداف.