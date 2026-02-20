إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

في أول ظهور لإنجي كيوان، في مسلسل وننسى اللي كان، تجسد شخصية مديرة أعمال الفنانة المشهورة جليلة رسلان، لتخوض معها رحلتها كمن يتعامل مع أزمات البطلة، ومن يقدم حلولًا واقعية في أوقات الارتباك، وهذه هي المرة الثانية التي تجتمع فيها إنجي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

في العام الماضي، خطفت إنجي الأنظار بدور "كاريمان العسكري"، في مسلسل "وتقابل حبيب"، تلك الشخصية القادمة من نيويورك بروح عصرية وكاريزما طاغية. كانت كاريمان هي الطرف الثالث المثير للتساؤلات، والتي أحدثت كيمياء لافتة مع كريم فهمي، وتصدرت بظهورها "تريند" منصة X، حيث رآها الجمهور رمزاً للمرأة المستقلة التي تفرض حضورها بجمالها وثقتها.

تخلع إنجي عباءة "كاريمان" لترتدي ثوب "هبة" الصديقة المقربة ومديرة الأعمال، لجليلة رسلان (ياسمين عبد العزيز)، في مسلسل وننسى اللي كان، حيث تعتبر صديقة البطلة وصوت العقل الذي يعيد ترتيب الفوضى وسط الأزمات.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها.

العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، وإنجي كيوان.