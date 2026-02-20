قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من هو محمد بن الحنفية؟.. الأزهر يوضح سيرة فقيه ورع تربى في بيت سيدنا علي

سيدنا علي
سيدنا علي
أحمد سعيد

أكد الدكتور الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الحديث عن أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا وتربوا على أيدي الصحابة هو حديث عن وجوه انعكست عليها أنوار النبوة، مشيراً إلى أن من هذه الثلة المباركة رجل تربى في بيت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية، الذي جاء اسمه وكنيته بإذن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من هو محمد بن الحنفية؟

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن أبناء سيدنا علي من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها هم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدتنا السيدة زينب وسيدتنا السيدة أم كلثوم رضي الله عنهم، وكان لهم ولد اسمه محسن وتوفي صغيراً، ثم وُلد لسيدنا علي محمد بن علي بن أبي طالب، واشتهر بابن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة، فكان يُقال لها الحنفية، فصار يُعرف بمحمد بن الحنفية، وكان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، وهي كنية أُذن له بها بإذن خاص من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن سيدنا علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن تزوج بعده وولد له ولد هل يسميه باسمه ويكنيه بكنيته، فأذن له النبي وقال إن ذلك ليس لأحد بعده، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، فجاءت هذه الخصوصية لسيدنا علي رضي الله عنه، وقد وُلد محمد بن الحنفية في السنة التي قُبض فيها سيدنا أبو بكر الصديق، وأدرك زمن سيدنا عمر بن الخطاب وسمع منه، ولازم أباه سيدنا علي رضي الله عنه ملازمة تامة، وكان أكثر من روى عنه من المواقف والأحاديث.

سيرة محمد بن الحنفية

وأشار إلى أنه كان ملازماً أيضاً لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهما السلام، وكان سيدنا علي يعتمد عليه كثيراً، وكثيراً ما كانت الراية معه، حتى كأنه سيف من سيوفه، ومع ذلك عُرف بأدب عظيم مع أخويه، فلم يكن يرفع صوته عليهما ولا يتقدم عليهما، ومن النوادر التي تدل على أدبه أن سيدنا الحسن رضي الله عنه علا صوته عليه يوماً، فكتب إليه محمد بن الحنفية رسالة يثني فيها عليه ويذكر فضله ومكانته ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يأتي ليترضاه، فبادر الحسن رضي الله عنه وذهب إليه ليصالحه، في صورة راقية من أدب الإخوة وسمو الأخلاق.

وبيّن أن بعض الناس حاولوا الإفساد بينه وبين أبيه وإخوته، فقالوا إن علياً يخاطر به ويحفظ الحسن والحسين، فكان رده عظيماً إذ قال: إنما أنا من أبي بمنزلة يديه، والحسن والحسين بمنزلة عينيه، فهو يحمي عينيه بيديه. 

وأكد أنه كان فقيهاً يُستفتى، أديباً ورث البلاغة عن أبيه، كثير الرواية عنه، ولم يكن يخوض في الفتن، فلم يبايع في النزاعات بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان حتى استقر الأمر لعبد الملك فبايعه بمشورة عبد الله بن العباس، وظل على ورعه وأدبه ووقاره وإقباله على العبادة وابتعاده عن الفتن حتى لقي رب العالمين، فجزاه الله خيراً عن ديننا وعن أخويه الحسن والحسين وعن أبيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

الدكتور الشحات العزازي أحد علماء الأزهر الأزهر من هو محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية سيرة محمد بن الحنفية سيدنا علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 20-2-2026

سعر الذهب

40 جنيه زيادة جديدة.. سعر الذهب يرتفع مساء اليوم 20-2-2026

صورة ارشيفية

7 مطالب ضريبية على طاولة أحمد كجوك لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد