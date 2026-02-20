ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن رفض الرسوم الجمركية وصمة عار

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها بأنه "عار" وذلك خلال استضافته إفطارًا في البيت الأبيض مع حكام الولايات صباح اليوم، وفقًا لشخصين مطلعين على تصريحاته.

وأبلغ ترامب الحضور بأنه لديه خطة بديلة، بحسب أحد هذين الشخصين.

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة قرارًا بشأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة في جميع أنحاء العالم، ما يمثل خسارة فادحة للبيت الأبيض في قضية محورية في السياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي للرئيس.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية، واتفقت المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت القانون. وقالت المحكمة إن السلطة الطارئة التي حاول ترامب الاستناد إليها "غير كافية".