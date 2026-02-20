قرعة علنية للدور الثاني في الدوري.. أحمد دياب يكشف عن خطة الرابطة لتعزيز الشفافية وتقليص الأندية

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرعة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز ستجرى بشكل علني خلالمارس المقبل، بحضور ممثلي الأندية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومنع تكرار أي جدل تنظيمي كما حدث في الموسم الماضي.

وأوضح دياب في تصريحات إذاعية أن الرابطة عقدت اجتماعات موسعة مع الأندية قبل انطلاق المرحلة الجديدة من المسابقة، للاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها بشأن لائحة الدوري، مؤكدا أن هذه المناقشات أسفرت عن إدخال تعديلات عديدة، خرجت بصيغة تنظيمية وصفها بأنها مرضية للجميع ومتوافقة مع أنظمة الدوريات الكبرى حول العالم.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن قرار إقامة قرعة علنية للمرحلة الثانية جاء لضمان الوضوح الكامل في جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، بما يعزز الثقة بين الرابطة والأندية ويغلق الباب أمام أي تأويلات أو أزمات محتملة.

في سياق آخر، كشف دياب عن وجود تنسيق كامل مع الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بهدف إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستحقاقات المرتبطة بكأس العالم، مؤكدا أن التعاون بين الرابطة والجهاز الفني يسير بصورة منتظمة.

وتطرق دياب إلى بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أنها شهدت تطورا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن مثل هذه البطولات موجودة في مختلف دول العالم، موضحا أن مشاركة بعض الأندية بعناصر شابة أو بدلاء أمر طبيعي في ظل ضغط جدول المباريات.

وشدد على أن البطولة تمثل مصدر دخل مهم للأندية، خاصة الصغيرة منها، بما يدعم استقرارها المالي.

وأكد رئيس الرابطة أنه غير مقتنع بإقامة الدوري بمشاركة 21 فريقًا، لكنه أوضح أن القرار جاء نتيجة ظروف استثنائية وبموافقة الجمعية العمومية بالإجماع، مشددًا على أن المسابقة تسير بصورة منظمة رغم زيادة العدد. وأضاف أن الرابطة تعمل على تقليل عدد الفرق تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف الهبوط، شدد دياب على أن الكرة المصرية لم تعد تملك رفاهية إلغاء الهبوط، مشيرًا إلى أن قرار إلغائه في الموسم الماضي يحتاج إلى موسمين إضافيين، بجانب الموسم الحالي، لمعالجة تداعياته بشكل كامل.

وكشف عن دراسة مشروع لدمج الأندية الجماهيرية مع الأندية الاستثمارية، باعتباره حلًا استراتيجيًا لأزمات الأندية الشعبية، مع الحفاظ على هويتها وضمان استمراريتها في مختلف الدرجات.

وأكد أن مسابقة الدوري المصري ستحمل اسما جديدًا بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التغيير خلال مؤتمر صحفي مرتقب في شهر أبريل، في خطوة تعكس توجه الرابطة لتطوير المسابقة على المستويين التنظيمي والتسويقي.