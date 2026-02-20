كنت زعلانة منها .. هنا الزاهد تكشف سبب خلافها مع شيماء سيف

وقعت الفنانة هنا الزاهد، ضحية لمقالب برنامج رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال الحلقة، وجه رامز جلال لـ هنا الزاهد، تساؤلًا حول سب قيامها بإلغاء متابعة الفنانة شيماء سيف عبر انستجرام، فكشفت السبب قائلة: «علشان كنت زعلانة منها.. ومش عارفة أعملها فولو باك تاني».

برنامج رامز ليفل الوحش

يأتي برنامج رامز ليفل الوحش، ضمن قائمة الأعمال الترفيهية المنتظرة في رمضان، حيث يواصل رامز جلال تقديم سلسلة برامج المقالب التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كل عام، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أكثر تتعلق بفكرة البرنامج وضيوفه، قبل انطلاق عرضه رسميًا مع بداية الشهر الكريم.

برنامج رامز جلال

ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.

البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.