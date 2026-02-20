قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 30 طن زيوت سيارات معاد تدويرها قبل بيعها
فن وثقافة

كنت زعلانة منها .. هنا الزاهد تكشف سبب خلافها مع شيماء سيف

هنا الزاهد - شيماء سيف
هنا الزاهد - شيماء سيف
سعيد فراج

وقعت الفنانة هنا الزاهد، ضحية لمقالب برنامج رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني. 

وخلال الحلقة، وجه رامز جلال لـ هنا الزاهد، تساؤلًا حول سب قيامها بإلغاء متابعة الفنانة شيماء سيف عبر انستجرام، فكشفت السبب قائلة: «علشان كنت زعلانة منها.. ومش عارفة أعملها فولو باك تاني». 

برنامج رامز ليفل الوحش 

يأتي برنامج رامز ليفل الوحش، ضمن قائمة الأعمال الترفيهية المنتظرة في رمضان، حيث يواصل رامز جلال تقديم سلسلة برامج المقالب التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كل عام، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أكثر تتعلق بفكرة البرنامج وضيوفه، قبل انطلاق عرضه رسميًا مع بداية الشهر الكريم.

برنامج رامز جلال

ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.

البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.

رامز جلال هنا الزاهد شيماء سيف برنامج رامز ليفل الوحش

