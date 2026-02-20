تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

جددت وزارة الخارجية الألمانية تحذيراتها من السفر وأمر الإجلاء للمواطنين الألمان في إيران، وحثّ متحدث باسم الوزارة على مغادرة طهران، نظراً لخطر تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: “لا تزال الرحلات التجارية والجوية من إيران إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى السفر البري، متاحة، وإن كانت تخضع لبعض القيود” ولا يمكن ضمان تقديم المساعدة القنصلية في حال حدوث أي تصعيد. ولا يزال عدد من الألمان، يُقدّر بالمئات، مُدرجين على قائمة الاستعداد للأزمات.

ويوم أمس الخميس، حدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مُشيراً إلى أن 10 إلى 15 يوماً ستكون كافية، واصفاً إياها بأنها "الحد الأقصى".