​أحمد سلامة : الشناوي قيمة تاريخية للأهلي والمنتخب.. ودعم مصطفى شوبير لا يعني "هدم" الكبار

​أكد أحمد سلامة، نجم نادي حرس الحدود السابق، أن الحارس محمد الشناوي يمتلك رصيداً تاريخياً كبيراً وتجربة عريضة تجعله أحد الركائز الأساسية في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأوضح سلامة، خلال استضافته في بودكاست "الحوار كبير" مع الإعلامي أحمد أسامة، أن الشناوي يتمتع بشخصية قيادية وأسلوب فني متميز، مكنه من الحفاظ على عرين "الأحمر" والفراعنة لفترات طويلة وبكفاءة عالية.

​وفي تعليقه على الانتقادات التي طالت الحارس الدولي مؤخراً، أشار سلامة إلى أن مستوى لاعبي كرة القدم يمر طبيعياً بحالات من الصعود والهبوط، مؤكداً أنه لا يدافع عن تراجع المستوى بحد ذاته، ولكن يجب أن يُنظر للشناوي كقيمة كبيرة لا يمكن إغفالها بمجرد تذبذب عابر في الأداء، خاصة وأنه قدم الكثير للكرة المصرية خلال سنوات تألقه.

​كما تطرق نجم الحرس السابق إلى صعود الحارس الشاب مصطفى شوبير، محذراً من نبرة المقارنة التي تهدف إلى النيل من الحراس الكبار.

وأكد سلامة أن بناء موهبة مثل شوبير وتثبيت أقدامه يجب أن يتم في وجود الشناوي كقائد ومعلم، وليس من خلال "هدم" تاريخ الأخير، مشيداً في الوقت ذاته بإمكانيات شوبير الواعدة والفرص التي استغلها بنجاح لإثبات جدارته داخل المستطيل الأخضر.

​واختتم أحمد سلامة حديثه بالتشديد على ضرورة منح مصطفى شوبير فرصته بشكل تدريجي ومدروس تحت ظلال خبرة الشناوي، موضحاً أن وجود حارس بخبرات الشناوي يمثل إضافة قوية للحراس الصاعدين، حيث يساهم في نقل الخبرات الدولية والمواقف الصعبة للأجيال القادمة، بما يضمن استمرار الاستقرار في مركز حراسة المرمى داخل القلعة الحمراء والمنتخب.