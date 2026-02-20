حماس تغير موقفها بشأن وجود قوات حفظ سلام دولية في غزة

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، أن الحركة منفتحة على وجود قوات حفظ سلام دولية في قطاع غزة، لكنها ترفض أي تدخل في "شؤون القطاع الداخلية".

وأضاف المتحدث باسم حماس، لوكالة “فرانس برس”: "موقفنا من القوات الدولية واضح: نريد قوات حفظ سلام تراقب وقف إطلاق النار، وتضمن تنفيذه، وتعمل كحاجز بين جيش الاحتلال وشعبنا في قطاع غزة، دون التدخل في شؤون غزة الداخلية".

وكانت حماس قد عارضت بشدة- في البداية- قوة الاستقرار الدولية في غزة؛ عندما طرحتها الولايات المتحدة العام الماضي، ضمن خطتها المكونة من 20 بندًا لإنهاء حرب غزة.

ويبدو أن الحركة بدأت تخفف من حدة موقفها الآن؛ بعد أن تم تشكيل قوة الاستقرار الدولية، ووافقت 5 دول على المساهمة بقوات فيها.