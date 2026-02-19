الكويت تعلن المساهمة بمليار دولار لدعم جهود مجلس السلام بشأن غزة

أعلنت الكويت مساهمتها بمبلغ مليار دولار، من خلال مجلس السلام بشأن غزة، الذي افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن بوقت سابق من يوم الخميس بحضور ممثلي أكثر من 20 دولة.

وقال وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، إن بلاده ستساهم بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات القادمة وذلك دعما لجهود مجلس السلام في غزة وتأكيدا على التزام دولة الكويت الثابت بدعم كل مسعى يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وأوضح الأحمد الصباح، خلال كلمته أمام مجلس السلام "نجدد دعم دولة الكويت المبدئي والثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أنه "لطالما كانت القضية الفلسطينية ودعمها تشكل أحد ركائز السياسة الخارجية الكويتية الأمر الذي يحتم علينا دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إحلال السلام بما فيها خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط الـ20".

وأعرب الشيخ جراح الصباح في ختام كلمته عن أمل دولة الكويت باستمرار نجاح هذا المسار "الذي يظل مرهونا بتكاتف وتضامن المجتمع الدولي".