بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 22.95 نقطة بما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 8682.29 نقطة، إذ جرى تداول نحو 198 مليون سهم عبر 13 ألفا و931 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 67.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 8.93 نقطة بما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 8067.38 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 69 مليون سهم من خلال 5415 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 13.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 27.18 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 9263.23 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 8516 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 5.28 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8601.07 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 59 مليون سهم عبر 4121 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.4 مليون دينار كويتي.