وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
أخبار العالم

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 22.95 نقطة بما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 8682.29 نقطة، إذ جرى تداول نحو 198 مليون سهم عبر 13 ألفا و931 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 67.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 8.93 نقطة بما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 8067.38 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 69 مليون سهم من خلال 5415 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 13.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 27.18 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 9263.23 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 8516 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 5.28 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8601.07 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 59 مليون سهم عبر 4121 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.4 مليون دينار كويتي.

بورصة الكويت ارتفاع مؤشرها

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء الجديد

إسماعيل كمال من الصعيد إلى جنوب سيناء.. ورؤية جديدة لتنمية أرض الفيروز

محافظ البحر الاحمر

كل ما تريد معرفته عن محافظ البحر الأحمر الجديد.. الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي

محافظة سوهاج

14 مشروعًا وقروضا حسنة لدعم الأولى بالرعاية بسوهاج.. تحرك رسمي من التضامن

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

