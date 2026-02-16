قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: ناصر منسي يتفوق على نجوم وأساطير النادي الأهلي

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعب ناصر منسي نجم الزمالك.

ناصر منسي 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناصر منسي يتفوق على نجوم وأساطير النادي الأهلي .. ".

وفي كل مرة يكتب فيها أن صفحة ناصر منسي أوشكت على الإغلاق داخل جدران الزمالك يعود المهاجم ليعيد صياغة قصته بقدميه وبرأسه تحديدًا. 

اللاعب الذي ارتبط اسمه مرارا بالخروج واعتبر في فترات كثيرة خارج الحسابات أصبح فجأة عنصرا لا يمكن تجاوزه في معادلة الفريق الهجومية.

القصة ليست مجرد أهداف بل حكاية ثقة مفقودة عادت ومدربين اختلفت رؤاهم ولاعب رفض أن يكون مجرد رقم زائد في كشف الفريق.

وعندما قرر البرتغالي جوزيه جوميز الدفع بناصر منسي بديلا أمام الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 انهالت الانتقادات ورأت الجماهير في التغيير مغامرة غير محسوبة خاصة في ظل تراجع مستوى اللاعب آنذاك لكن كرة واحدة كانت كفيلة بقلب المشهد بضربة رأس قاتلة أعادت الزمالك إلى المباراة وجرت اللقاء إلى ركلات الترجيح حيث ابتسمت الكأس للفارس الأبيض.

ومنذ تلك اللحظة لم يعد منسي كما كان بهدف واحد أعاد الثقة وفتح بابًا جديدًا لمسيرة كانت على وشك الانطفاء فى بداية موسم مرتبكة. وشبح الفائض عن الحاجة رغم لحظة السوبر لم يكن الطريق ممهدًا.

مع انطلاق الموسم لم يظهر منسي بالصورة المنتظرة وابتعد عن التشكيل الأساسي في فترات كثيرة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا حيث لعب سبع مباريات 243 دقيقة دون هدف أو صناعة وثلاث تسديدات فقط على المرمى أرقام تعكس غياب الثقة أكثر مما تعكس غياب الجودة.

في تلك المرحلة تألق الفلسطيني عدي الدباغ وبدأ الحديث يتزايد عن أن منسي أصبح خيارا ثانويا بل إن رحيله في الانتقالات الشتوية كان مطروحا بقوة وأصبح مهاجم الداخلية وبيراميدز السابق كان على بعد خطوة من مغادرة القلعة البيضاء لكنه قرر البقاء بعد أن رفض الرحيل الى النادي المصري البورسعيدى وتسك بالاستمرار مع الفريق .

بداية الإحياء

مع تولي أحمد عبد الرؤوف المسؤولية مؤقتا بدأ منسي يستعيد شيئا من حضوره حيث شارك في ثلاث مباريات سجل هدفين أحدهما في كأس الرابطة أمام حرس الحدود والآخر في كأس مصر أمام بلدية المحلة و لم تكن مباريات ضغط جماهيري عالٍ لكنها كانت بمثابة استعادة تدريجية للإحساس بالمرمى.

التحول الأكبر جاء مع معتمد جمال بعد أن تغيرت المعادلة بالكامل حيث تألق اللاعب في ست مباريات و سجل هدفين وصنع أربعة لتصبح ست مساهمات تهديفية في ست مباريات تقريبا بمعدل مشاركة مباشرة في كل لقاء لكن الأهم من الأرقام كان الدور التكتيكي حيث ابتكر معتمد جمال توليفة هجومية جمعت بين عدي الدباغ وناصر منسي معا بدلا من وضعهما في صراع على مركز واحد  وكانت النتيجة انسجام لافت تبادل أدوار وصناعة متبادلة للأهداف

منسي لم يعد مجرد مهاجم صندوق بل لاعب يتحرك بين الخطوط يضغط دفاعيًا ويفتح المساحات لزملائه.

ناصر منسي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

روديجير

مستقبل روديجر مع ريال مدريد على المحك.. واهتمام أوروبي متزايد لضمه

حارس بنفيكا

حارس بنفيكا: هدفي في ريال مدريد لحظة تاريخية.. والمواجهة المقبلة ستكون أكثر إثارة

فينيسيوس جونيور

مانشستر يونايتد يغري فينيسيوس بعرض ضخم تمهيدًا لضمه في الصيف

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد