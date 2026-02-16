قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أرقام صفرية تداهم كامويش مهاجم الأهلي الجديد

كامويش
كامويش
عبدالله هشام

أبدى جمهور الأهلي استيائه من المهاجم الأنجولي كامويش لاعب الفريق الجديد والمنضم في الانتقالات الشتوية الماضية.

وظهر كامويش بأداء ضعيف مع الأهلي خلال 4 مباريات سابقة وفشل في تسجيل أي هدف وسط عدد كبير من الفرص الضائعة بطريقة غريبه.

وأهدر كامويش فرصة هدف محقق أمس أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال فريقيا بعد عرضية متقنة على رأسه لكن تعامل معها بشكل خاطئ وذهبت الكرة بعيد حتى عن المرمى.

أرقام كامويش مع الأهلي

4 مباريات 
0 اهداف 
0 أسيست 
0 تسديدة علي المرمي

أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي عدة مشاهدة مثيرة في المدرجات بعد إلقاء جماهير الأحمر زجاجات المياه في أرضية الملعب.

واستدعت الأحداث المثيرة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، رؤية على العقوبات المتوقعة عقب شغب الجماهير.

خصوصا بعد تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” بسبب الاحداث الأخيرة.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.

الأهلي جمهور الأهلي كامويش الجيش الملكي المغربي النادي الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

روديجير

مستقبل روديجر مع ريال مدريد على المحك.. واهتمام أوروبي متزايد لضمه

حارس بنفيكا

حارس بنفيكا: هدفي في ريال مدريد لحظة تاريخية.. والمواجهة المقبلة ستكون أكثر إثارة

فينيسيوس جونيور

مانشستر يونايتد يغري فينيسيوس بعرض ضخم تمهيدًا لضمه في الصيف

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

