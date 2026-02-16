أرقام صفرية تداهم كامويش مهاجم الأهلي الجديد

أبدى جمهور الأهلي استيائه من المهاجم الأنجولي كامويش لاعب الفريق الجديد والمنضم في الانتقالات الشتوية الماضية.

وظهر كامويش بأداء ضعيف مع الأهلي خلال 4 مباريات سابقة وفشل في تسجيل أي هدف وسط عدد كبير من الفرص الضائعة بطريقة غريبه.

وأهدر كامويش فرصة هدف محقق أمس أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال فريقيا بعد عرضية متقنة على رأسه لكن تعامل معها بشكل خاطئ وذهبت الكرة بعيد حتى عن المرمى.

أرقام كامويش مع الأهلي

4 مباريات

0 اهداف

0 أسيست

0 تسديدة علي المرمي

أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي عدة مشاهدة مثيرة في المدرجات بعد إلقاء جماهير الأحمر زجاجات المياه في أرضية الملعب.

واستدعت الأحداث المثيرة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، رؤية على العقوبات المتوقعة عقب شغب الجماهير.

خصوصا بعد تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” بسبب الاحداث الأخيرة.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.