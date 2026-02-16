كاف يدين أحداث شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي ويحيلها للتحقيق

أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” عن استياءه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها.

وبناءً على ذلك، سيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.