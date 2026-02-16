قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
كاف يدين أحداث شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي ويحيلها للتحقيق

عبدالله هشام

أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” عن استياءه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها. 

وبناءً على ذلك، سيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

الاتحاد - سموحة

تاريخ المواجهات متكافئ بين الاتحاد وسموحة قبل موقعة الدوري

كامويش

أرقام صفرية تداهم كامويش مهاجم الأهلي الجديد

شريف إكرامي

أسماء أكبر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

