قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

14 مشروعًا وقروضا حسنة لدعم الأولى بالرعاية بسوهاج.. تحرك رسمي من التضامن

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جديدة نحو دعم التمكين الاقتصادي وتحويل الاحتياج إلى إنتاج، أعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، تسليم 14 مشروعًا تنمويًا، إلى جانب عدد من القروض الحسنة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

وذلك في إطار خطة المديرية لتعزيز ثقافة العمل الحر والحد من معدلات البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظة سوهاج

وأكد "بخيت" أن المشروعات تم تنفيذها تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التنفيذ، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين، وتحويل الدعم إلى مصدر دخل مستدام يحقق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأشار إلى أن اختيار الحالات تم وفق بحوث اجتماعية ميدانية دقيقة، استهدفت الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، خاصة من الشباب والأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تمثل طوق نجاة حقيقيًا للأسر البسيطة، حيث توفر مصدر دخل ثابت، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.

وأضاف أن استراتيجية العمل لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل تمتد لتشمل المتابعة المستمرة وتقديم التوجيه والإرشاد، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته، ويعزز من قدرة الشباب على إدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعزز من استقرار المجتمع المحلي، ويدفع بعجلة التنمية داخل المحافظة، عبر تحويل الدعم إلى إنتاج، والمساعدة إلى فرصة حقيقية للحياة الكريمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج التضامن وكيل وزارة التضامن مديرية التضامن بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء الهند خلال استقباله المفتي

الشيخ أبو بكر أحمد يبحث ملفات التنمية والتعايش مع رئيس وزراء الهند

الإفتاء: العاقل من اغتنم رمضان ليفوز بخيراته ويعتق من النيران

الإفتاء: العاقل من اغتنم رمضان ليفوز بخيراته ويعتق من النار

حكم تبادل التهنئة بقول "رمضان كريم"

حكم تبادل التهنئة بقول "رمضان كريم".. الإفتاء توضح

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد