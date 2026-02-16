14 مشروعًا وقروضا حسنة لدعم الأولى بالرعاية بسوهاج.. تحرك رسمي من التضامن

في خطوة جديدة نحو دعم التمكين الاقتصادي وتحويل الاحتياج إلى إنتاج، أعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، تسليم 14 مشروعًا تنمويًا، إلى جانب عدد من القروض الحسنة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

وذلك في إطار خطة المديرية لتعزيز ثقافة العمل الحر والحد من معدلات البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظة سوهاج

وأكد "بخيت" أن المشروعات تم تنفيذها تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التنفيذ، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين، وتحويل الدعم إلى مصدر دخل مستدام يحقق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأشار إلى أن اختيار الحالات تم وفق بحوث اجتماعية ميدانية دقيقة، استهدفت الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، خاصة من الشباب والأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تمثل طوق نجاة حقيقيًا للأسر البسيطة، حيث توفر مصدر دخل ثابت، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.

وأضاف أن استراتيجية العمل لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل تمتد لتشمل المتابعة المستمرة وتقديم التوجيه والإرشاد، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته، ويعزز من قدرة الشباب على إدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعزز من استقرار المجتمع المحلي، ويدفع بعجلة التنمية داخل المحافظة، عبر تحويل الدعم إلى إنتاج، والمساعدة إلى فرصة حقيقية للحياة الكريمة.