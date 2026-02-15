متحف سوهاج يستعد لرمضان بورشة إعادة تدوير لطلاب الإعدادي

نظّم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي ورشة لإعادة تدوير الخامات المختلفة لصناعة فوانيس وزينة رمضانية، وذلك بمشاركة مجموعة من طالبات المرحلة الإعدادية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة عكست الأعمال النهائية مهارة التنفيذ وروح الابتكار، وأبرزت قدرة المشاركات على توظيف الخامات البسيطة وتحويلها إلى قطع فنية ذات طابع جمالي.

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.