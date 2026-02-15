متحف سوهاج يستعد لرمضان بورشة إعادة تدوير لطلاب الإعدادي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
أثار غضب الأمريكيين من «ترامب»| «أوباما» يُعلّق على فيديو عنصري مُسيء له ولزوجته
نظّم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي ورشة لإعادة تدوير الخامات المختلفة لصناعة فوانيس وزينة رمضانية، وذلك بمشاركة مجموعة من طالبات المرحلة الإعدادية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك. 

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة عكست الأعمال النهائية مهارة التنفيذ وروح الابتكار، وأبرزت قدرة المشاركات على توظيف الخامات البسيطة وتحويلها إلى قطع فنية ذات طابع جمالي.

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

