ضبط مصنع تنر دون ترخيص يستخدم «سولار» مدعمًا في المنوفية | صور

تمكنت مباحث تموين السادات في محافظة المنوفية من ضبط مصنع لمزاولة النشاط بدون الترخيص الذي يعمل في تصنيع مادة التنر عليه تم له كمية من السولار التي تستخدم في عملية التصنيع وقدرها 4000 لتر .

كما تم ضبط كمية من السبرتو وقدرها 585 لترًا كما تم ضبط كمية قدرها 21 طنًا من المواد الكيماوية المستخدمة في التصنيع .

كما تم ضبط عدد اثنين خزانات مدفون داخل الارض توصل به خط الانتاج كما تم ضبط عدد 10 تنكات فارغه كما تم ضبط على 5000 عبوه تحرير محضر ضده وذلك لمزاوله النشاط بدون الترخيص وحياده واستخدام مواد بترولية مدعمه في غير الاحوال والاغراض المخصص لها قانون.

كما تم ضبط مصنع لانتاج الزيتون المخلل وذلك للاحتفاظ بكميات مجهولة المصدر التي تستخدم في الانتاج وعليه تم ضبط كمية قدرها 18 طنًا في ملح الطعام كما تم ضبط كميه من شكاير الصودا وقدرها 15 طنًا كما تم ضبط عدد 81 جركن حمض اللاكتيك وبكل جركن 20 لترًا.

وتم اتخاذ جراءات القانونيه ضد المخالفين والاحاله الى النيابة العامة فيما يتعلق بالمخالفات التي تستوجب ذلك.