لقاء المواطنين.. محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوي الهمم| صور

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم لقاءً بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وطلباتهم وإتخاذ خطوات جادة وسريعة ووضع الحلول المناسبة لهم وفق اللوائح والقوانين ، بحضور المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، مديري الإدارات العامة للشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام .

أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الصحية الصعبة وتوفير حياة كريمة له ، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم ببحث شكوي مواطنة من ذوي الهمم تلتمس الموافقة علي تجديد إنتدابها بإحدي مدارس ميت القصري بقويسنا مراعاة لظروفها الصحية .

كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتشكيل لجنة مشتركة وإجراء معاينة علي الطبيعة لفحص شكوي مواطن من ناحية سمادون لإدعائه وتضرره من أحد جيرانه لقيامه بذبح مواشي بالمخالفة للقانون ، مشدداً بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً علي الصحة العامة .

استمع محافظ المنوفية لشكوي مواطن من ناحية الراهب يلتمس تسهيل إجراءات إستخراج رخصة إحلال وتجديد لمنزله، و وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بتشكيل لجنة لمعاينة منزل الشاكي وإتخاذ اللازم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة ، وكلف المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بإجراء معاينة علي الطبيعة وفحص شكوي مواطن يتضرر من وجود عدة مخالفات بعقار بميت خاقان بنطاق حي شرق وقيام المالك بتغير إستغلال الجراجات بالمخالفة للإشتراطات والقوانين .

وأكد محافظ المنوفية أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مشددا على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.