محافظ المنوفية يسلم 50 عقد عمل بالقطاع الخاص

سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ( 50 ) عقد عمل بالقطاع الخاص " شباب وفتيات " من إجمالي 480 فرصة عمل تم توفيرها بالفعل خلال 10 أيام فقط داخل المنطقة اللوجيستية ببركة السبع" بالقلعة الهندسية - بيت الجملة "، جاء ذلك كأحد ثمار الزيارة الميدانية التي أجراها المحافظ للمنطقة اللوجيستية للوقوف على معوقات التشغيل ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع والتي ظلت لسنوات دون تشغيل حقيقي حتى تحولت في فترة وجيزة إلى نقطة جذب للاستثمار

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عطية رئيس مجلس إدارة " دلتا لاند مارك "، ومدير إدارة الموارد البشرية ببيت الجملة .

حيث كان تكليف محافظ المنوفية خلال الزيارة على سرعة إزالة العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لدفع العمل وتشجيع المستثمرين على التوسع وبدء التشغيل الفعلي ، وأكد المحافظ على أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات وسيتم الاعلان قريباً عن توفير 500 فرصة عمل جديدة إضافية للشباب من أبناء المحافظة لتوسيع قاعدة التشغيل والمساهمة فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الحياة المعيشية، بالإضافة إلى التوسع في الشركات العاملة بالمنطقة اللوجستية لخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحويل تلك المشروعات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع ،

وفى حوار أبوى ، أجرى محافظ المنوفية لقاءً مفتوحاً مع الشباب حثهم خلالها على الاخلاص في العمل والاجتهاد وأن باب مكتبه مفتوح أمامهم لتقديم كافة التيسيرات اللازمة ، مؤكداً اهتمامه الاول مصلحة المواطن وخدمته، كما قدم الشكر والتقدير لمجلس إدارة بيت الجملة على التعاون المثمر مع المحافظة وتوفير تلك الفرص والوفاء بوعدهم.

ومن جانبهم، ثمّن رئيس مجلس الادارة وأصحاب عقود العمل جهود محافظ المنوفية وتحركاته الميدانية المستمرة لدعم ملف الاستثمار، مؤكدين أن المتابعة المباشرة وسرعة الاستجابة وتذليل المعوقات أمام المشروعات ساهمت بشكل واضح في تسريع معدلات التشغيل وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما انعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن المنطقة اللوجستية شهدت افتتاح أولى المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة وسيتوالى افتتاح العديد من المشروعات ضمن خطة المحافظة لدعم قطاع الاستثمار.