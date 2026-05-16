الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انعقاد منتدى الأعمال المصري الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

هاجر رزق

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري–الإريتري يوم السبت ١٦ مايو، بمشاركة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، وعثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، وبحضور وزير التجارة والصناعة الإريتري، وبمشاركة د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من الجانب الإريتري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

أشار الوزير عبد العاطي إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيداً بالزيارة الأخيرة التي قام بها المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة والصناعة الإريتري إلى القاهرة، واللقاءات المثمرة التي عُقدت مع الجانب المصري، مؤكداً الحرص على البناء على النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تلك الزيارة، وهو ما انعكس في القيام بهذه الزيارة برفقة وزير النقل وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص المصري، للحفاظ على الزخم الكبير القائم في العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وعلى رأسها النقل، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والتعدين، والثروة السمكية، فضلاً عن مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى إلى أهمية مواصلة برامج الدعم الفني، وبناء القدرات، والتدريب لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويُسهم في تحقيق التكامل الإقليمي.

ومن جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن تقدير بلاده للزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مؤكداً حرص الجانب الإريتري على مواصلة العمل المشترك مع مصر للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في دعم جهود التنمية والبناء وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين ممثلي الشركات المصرية والإريترية حول فرص الاستثمار المتاحة، وسبل تدشين مشروعات مشتركة، وآليات تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، حيث أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية وتعزيز التواصل مع الجهات الإريترية المعنية، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي.

