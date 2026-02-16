استخراج شهادة نسب الأشراف.. الأوراق والخطوات

بعد إعلان الفنانة زينة نسبها هي وأبنائها لنسب الرسول، ونشرها شهادة نسب الأشراف وكارنيه نقابة الأشراف لأبنائها التوأم، بدأ الكثير يبحث عن شروط الانضمام لنقابة الأشراف وطريقة استخراج شهادة نسب الرسول والأوراق المطلوبة لذلك لإثبات أصل النسب.

ما هي نقابة الأشراف؟

نقابة الأشراف في مصر هي أقدم الكيانات في العالم الإسلامي لجمع وحفظ أنساب آل بيت رسول الله، ودراستها والتعارف بين عائلات الأشراف في مصر وخارجها.



استخراج شهادة نسب الأشراف

لـاستخراج شهادة نسب الأشراف في مصر، يجب التوجه إلى مقر نقابة السادة الأشراف(بالدراسة، القاهرة) وتقديم طلب رسمي يتضمن إثبات صلة القرابة بآخر جد مسجل في شجرة العائلة (صك النسب)، مع شهادات الميلاد وصور بطاقات الرقم القومي، ووثائق رسمية (إعلام وراثة، عقود)، ونستعرضه لكم تفصيليا في السطور التالية والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الأشراف



-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب إثبات نسبهم.



-أصل الصك أو قرار النسب أو الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب أو أسرته.

-طلب إثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التي تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.

-صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأي من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.



-شهادات الميلاد أو الوفاة أو إعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات إشهار الزواج أو إشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب إثبات النسب بآخر أب سجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.



-شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلي تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك.

-شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الانتساب إليه، وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصة والعامة.

-شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو إعلام وراثة لأحد سلسلة النسب، ولا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة.



إثبات نسب الأشراف



وبحسب نقابة الأشراف، يمكن إثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة في مصر أو الأقطار العربية التي تفيد بصحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب على أن يقدم المرجع الأصلي أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب، وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسؤولية.

وطالبت نقابة الأشراف، صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التي يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التي ينتسب إليها الطالب، مع صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له (كارنيه) بشرط أن يكون حاملا لبطاقة إثبات شخصية.



مميزات كارنيه نقابة الأشراف



تقدم نقابة الأشراف دليل مشروع الرعاية الصحية لعلاج الأشراف وأسرهم، ونجحت نقابة الأشراف في التعاقد مع مجموعه من المستشفيات وبعض معامل التحاليل ومراكز الأشعة والاتفاق مع كبار الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين، ويتم التعامل بموجب كارنيه النقابة والدفع نقدي.

كارنيه نقابة الأشراف



وذكرت نقابة الأشراف عبر موقعها الرسمي أن كارنيه نقابة الأشراف هو بطاقة شرفية لا يترتب عليه حقوقاً مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل إعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار إليها.

وأوضحت أن بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار، ويكون على طالب النسب توقيع التعهد بسداد الاشتراك السنوي للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية سنويا.