شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

هاتف Realme P4 Lite 4G
هاتف Realme P4 Lite 4G
لمياء الياسين

أكدت شركة ريلمي رسميًا وصول هاتف Realme P4 Lite 4G إلى الهند، وكشفت عن تفاصيل أولية حول تصميمه ومكوناته وموقعه في السوق. يبدو أن هذا الهاتف من سلسلة P الاقتصادية يركز على عمر بطارية طويل وميزات عملية ومتانة، مما يشير إلى أنه هاتف ذكي بأسعار معقولة موجه للمستخدمين العاديين.

 إطلاق هاتف Realme P4 Lite

من المقرر إطلاق هاتف Realme P4 Lite 4G في يوم 20 فبراير الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي). تُظهر الصور التشويقية الرسمية الهاتف بألوان ذهبي، وأسود داكن، وأزرق ، بتصميم إطار مسطح ولوحة خلفية تضم وحدتي كاميرا دائريتين بالإضافة إلى إضاءة نبضية حلقية تدعم تأثيرات إضاءة متعددة. أما التصميم الأمامي فيتضمن حوافًا رفيعة، ونتوءًا على شكل قطرة ماء يضم كاميرا السيلفي.

المواصفات الرئيسية لهاتف Realme P4 Lite

المواصفات الرئيسية لهاتف Realme P4 Lite

من المتوقع أن يتميز هاتف P4 Lite بشاشة LCD مريحة للعين مقاس 6.74 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، وسطوع ذروة يبلغ 563 شمعة. كما سلطت شركة Realme الضوء على تقنية اللمس الذكي المصممة لتحسين استجابة اللمس حتى عندما تكون الأيدي مبللة أو دهنية.

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر بتردد 1.8 جيجاهرتز، ويُقال إنه حقق نتيجة AnTuTu تبلغ حوالي 280,000. ومن المتوقع أن تصل سعة التخزين إلى 128 جيجابايت مع إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية.
يُعدّ أداء البطارية من أبرز مزايا هذا الهاتف، حيث تبلغ سعتها 6300 مللي أمبير، ما يُتيح استخدامًا مُطوّلًا قد يصل إلى يومين حسب نمط الاستخدام.

 يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 15 واط والشحن العكسي بقدرة 6 واط عبر منفذ USB من النوع C، وسيُرفق شاحنٌ في العلبة. كما يتميّز الهاتف بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وقد اجتاز اختبار MIL-STD-810H لتعزيز الحماية من السقوط.

من ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Realme P4 Lite 4G بنظام Realme UI المبني على Android 15، ويتضمن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث الدائري، وأدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، وتقنية محسّنة لتقليل ضوضاء المكالمات. 

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ووظائف صوتية محسّنة تشمل إخراج صوت عالي، وميزات إضافية مصممة لتوفير الراحة اليومية. لم يُعلن عن السعر بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد يكون أقل من 10,000 روبية.

