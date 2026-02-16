قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

أكدت ندوة تثقيفية نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد، أن الأمن القومي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وحماية كيانها ومواطنيها، ومن ثم يتطلب وعيا مستنيرا من الشباب بمختلف أبعاده وتحدياته " .
جاءت الندوة التي نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم تحت عنوان “تعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي”، بناء على توجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد. 

وقد حاضر في الندوة رئيس جهاز تنمية المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد اللواء محمد عبد المنعم حنفي ، واستضافتها مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بمركز الداخلة، وإستهدفت طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها .

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم حنفي أن مواجهة تحديات الأمن القومي يتطلب وعيا مجتمعيا مستنيرا من قبل كافة الفئات وخصوصا  الشباب الذين يمثلون المستقبل ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك مهمة مشتركة تضطلع بها المؤسسات التعليمية والاعلامية والدينية .

وأشاد اللواء محمد عبد المنعم في هذا الصدد بالدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال ندواتها وفعالياتها الاعلامية المتنوعة الهادفة إلى تثقيف وتوعية كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا الوطنية .

وتناول اللواء محمد عبد المنعم مفهوم الأمن الوطني وأبعاده المختلفة ومنها السياسي والإقتصادي والعسكري والإجتماعي ، معددا التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي المصري سواء المباشرة أو غير المباشرة .

وتناول أهمية الأمن القومي ودوره في إستقرار الدولة ، مؤكدا على دور الأمن القومي في حماية الدولة وسيادتها، وضمان الإستقرار الإقتصادي من خلال توفير بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات وتحمي الموارد المالية وتعزز التنمية المستدامة مما يحقق الرفاهية للمواطنين .

وأضاف قائلا : ينعكس الأمن القومي وإستقرار الدولة على التماسك الإجتماعي وتوفير وحماية الهوية الوطنية .

أدار الندوة مسؤول الأنشطة الاعلامية بالمجمع محمود عزت،  بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه تثقيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

مسلسل الفهلوي

قبل إذاعته في رمضان.. «نجوم إف إم» تحتفل بـ«الفهلوي» لـ أحمد عز

كلرولين عزمي

أول ظهور لكارولين عزمي بعد إصابتها في ليفل الوحش

بوستر مهرجان العراق لسينما الشباب

إطلاق الملصق الرسمي للدورة الثانية لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد