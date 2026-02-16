“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

أكدت ندوة تثقيفية نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد، أن الأمن القومي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وحماية كيانها ومواطنيها، ومن ثم يتطلب وعيا مستنيرا من الشباب بمختلف أبعاده وتحدياته " .

جاءت الندوة التي نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم تحت عنوان “تعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي”، بناء على توجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

وقد حاضر في الندوة رئيس جهاز تنمية المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد اللواء محمد عبد المنعم حنفي ، واستضافتها مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بمركز الداخلة، وإستهدفت طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها .

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم حنفي أن مواجهة تحديات الأمن القومي يتطلب وعيا مجتمعيا مستنيرا من قبل كافة الفئات وخصوصا الشباب الذين يمثلون المستقبل ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك مهمة مشتركة تضطلع بها المؤسسات التعليمية والاعلامية والدينية .

وأشاد اللواء محمد عبد المنعم في هذا الصدد بالدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال ندواتها وفعالياتها الاعلامية المتنوعة الهادفة إلى تثقيف وتوعية كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا الوطنية .

وتناول اللواء محمد عبد المنعم مفهوم الأمن الوطني وأبعاده المختلفة ومنها السياسي والإقتصادي والعسكري والإجتماعي ، معددا التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي المصري سواء المباشرة أو غير المباشرة .

وتناول أهمية الأمن القومي ودوره في إستقرار الدولة ، مؤكدا على دور الأمن القومي في حماية الدولة وسيادتها، وضمان الإستقرار الإقتصادي من خلال توفير بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات وتحمي الموارد المالية وتعزز التنمية المستدامة مما يحقق الرفاهية للمواطنين .

وأضاف قائلا : ينعكس الأمن القومي وإستقرار الدولة على التماسك الإجتماعي وتوفير وحماية الهوية الوطنية .

أدار الندوة مسؤول الأنشطة الاعلامية بالمجمع محمود عزت، بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.