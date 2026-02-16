محافظ الوادي الجديد عقب اليمين الدستورية: الثقة الرئاسية تكليف ومسئولية لتحمّل أعباء العمل والتنمية

أعّربت حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، عن خالص اعتزازها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي ، للثقة التي أولاها إياها بصدور قرار تعيينها محافظًا للوادي الجديد ضمن حركة المحافظين الجديدة التي أُعلنت صباح اليوم.

وأكدت المحافظ، أن هذه الثقة تمثل تكليفًا جديدًا ومسئولية كبيرة لتحمّل أعباء العمل التنفيذي والتنمية على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تتطلب مواصلة العمل بجهدٍ وإخلاص؛ لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعات الدولة تجاه رفع مستوى الخدمات وتطوير المشروعات التنموية بكافة القطاعات.

من ناحية أخرى، قدّمت المحافظ الجديد الشكر والامتنان للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد السابق، لما قدمه من جهود تنموية خلال فترة قيادته للمحافظة، التي تكللت بثقة القيادة السياسية في تعيينه محافظًا لمحافظة مطروح، لافتةً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تضع خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في المقام الأول، والذي ينعكس بدوره على مصلحة الوطن ككل، بالتوازي مع حسن إدارة الموارد المتاحة وتعظيمها