مصطفى شوبير ينهي مجموعات دوري أبطال أفريقيا برقم قياسي جديد

حقق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي رقم قياسي جديد خلال مشواره مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح مصطفى شوبير خلال مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد دور المجموعات في الخروج بثلاث مباريات كلين شيت من أصل 6 لعبهم.

واستقبل مصطفى شوبير خلال دور المجموعات مع الأهلي 3 أهداف فقط وهو رقم يثبت إمكانيات الحارس الواعد.

ولعل أبرز الأرقام التي حققها شوبير خلال المجموعات أنه كان أكثر الحراس تصديا للكرات في البطولة حتى الآن بـ 17 تصدي.

تجديد عقد مصطفى شوبير

في سياق أخر كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، مقدم برنامج «ملعب أون»، عن تحرك إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.



وأوضح عبدالجواد أن الأهلي فتح بالفعل ملف التجديد مع الحارس الشاب لمدة 4 مواسم، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وتأمين استمراريتهم لفترة طويلة.