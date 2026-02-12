مش بحب أبوه.. الحضري يتغزل في مصطفى شوبير

أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق بمصطفى شوبير، حارس الأهلي مؤكدا أنه حارس موهوب ولديه إمكانيات مميزة ولكنه يعاني من بعض العقبات التي قد تعرقل طريقه.

وأكد الحضري في تصريحات عبر بودكاست “في التسعين” قائلا"مصطفى شوبير؟ أنا بحبه بس مش بحب أبوه وقولت كدة"

وأضاف “أنا بقول حب الناس، الناس هتحبك، أنت مش بتحب الناس الناس مش هتحبك، أنا بتكلم بشكل عام يعني مش هو”

وتابع: “ممكن مصطفى شوبير يوصل لمكانة كبيرة في حراسة المرمى لو قفل دماغه وركز وممكن ميوصلش لو ضحية حد بيدفع التذكرة وحاجات وخلافات قديمة مع ناس وجماهير وإعلاميين”.