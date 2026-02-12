قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
رياضة

شاهد.. محمد صلاح في أحدث ظهور بعد تألقه بـ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاق محمد صلاح، تفاعلا من قبل جمهوره بعد تألقه في الدوري الإنجليزي. 

وواصل النجم المصري محمد صلاح التألق وإثبات جدارته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، بعد أن حلّ في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج، متفوقًا على أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو ورايان جيجز وكيفن دي بروين، بحسب شبكة GiveMeSport البريطانية.

ترتيب الأساطير

وظهر صلاح في المركز الرابع خلف الأساطير:

  • تييري هنري في الصدارة
  • واين روني في المركز الثاني
  • آلان شيرر في المركز الثالث

ويؤكد هذا الإنجاز التاريخي أن تأثير محمد صلاح يمتد أبعد من نادي ليفربول، ليصبح رمزًا للدوري الإنجليزي على مستوى العالم.

محمد صلاح ليفربول انستجرام

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

أرشيفية

تقدير فلسطيني واسع للجهود المصرية لدعم الفلسطينيين| تفاصيل

صورة أرشيفية

مصر تواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لمتابعة تدفق المساعدات إلى غزة

جانب من اللقاء

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف أسماء الفائزين بجوائزها الثقافية

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

