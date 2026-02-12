شاهد.. محمد صلاح في أحدث ظهور بعد تألقه بـ الدوري الإنجليزي

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاق محمد صلاح، تفاعلا من قبل جمهوره بعد تألقه في الدوري الإنجليزي.

وواصل النجم المصري محمد صلاح التألق وإثبات جدارته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، بعد أن حلّ في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج، متفوقًا على أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو ورايان جيجز وكيفن دي بروين، بحسب شبكة GiveMeSport البريطانية.

ترتيب الأساطير

وظهر صلاح في المركز الرابع خلف الأساطير:

تييري هنري في الصدارة

واين روني في المركز الثاني

آلان شيرر في المركز الثالث

ويؤكد هذا الإنجاز التاريخي أن تأثير محمد صلاح يمتد أبعد من نادي ليفربول، ليصبح رمزًا للدوري الإنجليزي على مستوى العالم.