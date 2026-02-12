وادى دجلة يعلن توقيع أول عقدين احترافيين لـ محمد بركات وآدم ملاح

أعلن نادي وادى دجلة عن تصعيد اللاعبين الشابين محمد بركات وآدم ملاح من أكاديمية النادي وفرق الناشئين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة فنية تأتي ضمن خطة النادي لتجهيز العناصر الشابة ومنح الفرصة للاعبين المستحقين، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدماها خلال الفترة الماضية.

وشهد ملعب الفريق الأول بنادي وادى دجلة مراسم توقيع أول عقدين احترافيين للاعبين، بحضور أولياء أمرهما، والمدير الفني للفريق الأول الكابتن محمد الشيخ، في إطار تأهيلهما للاندماج التدريجي مع الفريق الأول وفق رؤية فنية واضحة.

ويأتي هذا التصعيد تأكيدًا لسياسة نادي وادى دجلة القائمة على الاعتماد على أبناء الأكاديمية، باعتبارها المصدر الأساسي لتغذية الفريق الأول، بما يعكس التزام النادي بتطوير المواهب الشابة وإتاحة فرص حقيقية للتألق على المستوى الاحترافي.

وفي هذا السياق أكد طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، أن تصعيد محمد بركات وآدم ملاح يعكس بوضوح ثقة النادي في مخرجات الأكاديمية، كما يجسد في الوقت ذاته التزام الإدارة بإعداد اللاعبين فنيًا وذهنيًا بالشكل الأمثل قبل الدفع بهم للمشاركة مع الفريق الأول، موضحًا أن النادي يعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الاستثمار في المواهب الشابة ومنح الفرصة الكاملة لكل لاعب يثبت جدارته داخل الملعب.

وأضاف أن نادي وادى دجلة سيواصل، في هذا الإطار، دعم لاعبي الأكاديمية وتوفير البيئة المناسبة لتطورهم المستمر، بما يسهم في تحقيق أهداف الفريق الأول ويضمن استدامة الأداء التنافسي للنادي.

ويُعد محمد بركات، مواليد 2008، أحد خريجي أكاديمية وادى دجلة منذ انضمامه إليها عام 2018، بينما انضم آدم ملاح، مواليد 2007، إلى الأكاديمية عام 2021، ونجح اللاعبان في تقديم مستويات قوية مع فرق الناشئين، ما أهلهما للتصعيد إلى الفريق الأول.

ويؤكد نادي وادى دجلة من خلال هذه الخطوة استمرار التزامه ببناء فريق يعتمد على عناصر شابة تم إعدادها داخل منظومة النادي، كجزء من رؤية استراتيجية تستهدف دعم الفريق الأول بلاعبين قادرين على التطور والمنافسة.

جدير بالذكر أن أكاديمية وادى دجلة لكرة القدم تأسست عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر الأكاديميات في المنطقة، حيث تعمل تحت إشراف أكثر من 120 مدربًا مؤهلًا، وتضم نحو 30 ملعب كرة، وأكثر من 5,000 لاعب مسجل. وأسهمت الأكاديمية في إعداد وتخريج لاعبين على المستوى العالمي، من بينهم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف لاعبا الأهلي، وكريم حافظ لاعب بيراميدز، وكريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

كما تستقبل الأكاديمية اللاعبين والفتيات بدءًا من سن الرابعة، مع إخضاع جميع اللاعبين لتقييم أداء ربع سنوي يهدف إلى ضمان التطوير المستمر وإتاحة فرص التصعيد للفرق الأعلى.